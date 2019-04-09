Традиційний суботник пройшов на одеських прибережних схилах



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Співробітники мерії допомагають очищати від сміття територію уздовж Траси здоров'я

6 квітня 2019 року на одеських схилах традиційно відбувся суботник за участю співробітників мерії. 50 представників департаменту екології та розвитку рекреаційних зон, управління реклами, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, комунальних установ «Одесреклама» і «Муніципальна служба розвитку торгівлі», а також комунальних підприємств «Узбережжя Одеси» і «Центр екологічних проблем та ініціатив» вийшли на прибирання побутового сміття на зелених зонах уздовж моря.

Цього разу прибирання пройшло на нижніх схилах уздовж Траси здоров'я, у районі провулка Дунаєва. Все зібране сміття було відразу вивезене транспортом КП «Узбережжя Одеси».

З початку березня подібні заходи за участю співробітників департаментів та комунальних підприємств міста проводяться щотижня щосуботи до початку курортного сезону.

До участі запрошуються всі охочі.