Кліщі атакують киян: як убезпечитися і що робити в разі укусів



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Кліщі передають небезпечні хвороби

Укуси кліщів можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я людини. Про це нагадала директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург напередодні теплого сезону та підвищення активності цих комах.

Вона зауважила, що за інформацією інфекціоністів, найбільш поширеними захворюваннями на території України, які передаються іксодовими кліщами, є хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та ерліхіози, повідомляє прес-служба КМДА.

«Щоб убезпечити себе та своїх дітей від цих хвороб, необхідно перш за все дотримуватися заходів індивідуального захисту, а ще звернутися до лікаря, якщо виникають підозри на недугу. Причому треба враховувати, що симптоми хвороб та навіть їхніх окремих форм – досить різноманітні», – наголосила Гінзбург.

Так, інкубаційний період може становити від 1 до понад 50 днів. Місце укусу може червоніти та розростатися у пляму до 6 сантиметрів, а може взагалі ніяк не бентежити. Людина може відчувати головний біль різної інтенсивності, нудоту, блювоту. Може розвитися світлобоязнь, біль очних яблук, оніміння, поколювання, відчуття повзання мурашок, висипи, лихоманка. Небезпека у тому, що хвороби, які передаються кліщами, супроводжуються важкими ураженнями серця, суглобів, нервової системи та мають досить високий (від 25 до 80) відсоток летальності.

«Поставити діагноз та призначити лікування може лише фахівець, тож при укусі кліщем слід щонайшвидше звернутися до лікаря-інфекціоніста, а для зняття кліща з тіла людини – до травматолога чи хірурга!» – наголосила директорка профільного Департаменту.

Щодо профілактики, то насамперед вона полягає у заходах, які мінімізують ризик укусу.

Фахівці радять пам’ятати, що найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.

При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий одяг із довгим рукавом, щільно прилягаючий до тіла, щоб було легше помітити повзаючих кліщів, вбувати закрите взуття, голову покривати головним убором. Кліщ вибирає місця для присмоктування з ніжною, тоненькою шкірою (під пахвами, в паху, біля вуха, на волосяній частині голови).

Необхідно періодично проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

Використовувати засоби для відлякування кліщів – сучасні репеленти.

Місце для привалів, нічного сну на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

Вдома після прогулянки лісопарковою зоною слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

При сумісному перебуванні на природі з хатніми тваринами – їх теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.

ТРАВМАТОЛОГІЧНІ ПУНКТИ

№ з/п Заклад охорони здоров’я Адреса Телефон 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва просп. Голосіївський, 59-А 257-32-69 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва вул. Драйзера, 19 515-88-52 3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Подільський району м. Києва вул. Мостицька, 9 460-31-89 4. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва вул. Б. Хмельницького, 37 234-45-22 5. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва вул. Ризька, 1 440-74-40 6. Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги вул. Братиславська, 3 527-69-14 7. Київська міська клінічна лікарня № 1 вул. Харківське шосе, 121 562-57-62 8. Київська міська клінічна лікарня № 4 вул. Солом’янська, 17 249-78-30 9. Київська міська клінічна лікарня № 6 вул. Комарова, 3 497-10-42 10. Київська міська клінічна лікарня № 7 вул. Котельникова, 95 452-05-82 11. Київська міська клінічна лікарня № 8 вул. Кондратюка, 8 502-37-19 12. Київська міська клінічна лікарня № 12 вул. Підвисоцького, 4-А 528-40-25 528-63-49 13. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 вул. Богатирська, 30 201-32-38 14. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2 просп. Алішера Нової, 3 540-97-01 15. Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва

Як повідомлялося, цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів.