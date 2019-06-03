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    Киян попередили про нові пільгові норми на воду: що буде у платіжках за травень

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    Киян попередили про нові пільгові норми на воду: що буде у платіжках за травень

    З 1 травня змінено соціальні норми водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії

    «Київводоканал» попереджає, що змінено пільгові нормативи користування послугами водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що з 1 травня відбулися зміни соціальних норм водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії.

    Для користування послугами з централізованого постачання холодної води встановлено такі соціальні нормативи: 

    • 2 куб. метри на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води, 
    • 3,6 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води. 

    Для користування послугами з централізованого водовідведення:

    • 3,6 куб. метри на одну особу на місяць.  

    «Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2018 № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» було внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», - зазначили у «Київводоканалі».

    Нагадаємо, що раніше у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомили про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік. 

    У «Київводоканалі» роз'яснили, на яких підставах мають намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів на 2020 рік.

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