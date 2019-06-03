Киян попередили про нові пільгові норми на воду: що буде у платіжках за травень



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З 1 травня змінено соціальні норми водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії

«Київводоканал» попереджає, що змінено пільгові нормативи користування послугами водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з 1 травня відбулися зміни соціальних норм водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії.

Для користування послугами з централізованого постачання холодної води встановлено такі соціальні нормативи:

2 куб. метри на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води,

3,6 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.

Для користування послугами з централізованого водовідведення:

3,6 куб. метри на одну особу на місяць.

«Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2018 № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» було внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», - зазначили у «Київводоканалі».

Нагадаємо, що раніше у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомили про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

У «Київводоканалі» роз'яснили, на яких підставах мають намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів на 2020 рік.