Киян попередили про нові пільгові норми на воду: що буде у платіжках за травень
З 1 травня змінено соціальні норми водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії
«Київводоканал» попереджає, що змінено пільгові нормативи користування послугами водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що з 1 травня відбулися зміни соціальних норм водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії.
Для користування послугами з централізованого постачання холодної води встановлено такі соціальні нормативи:
- 2 куб. метри на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води,
- 3,6 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.
Для користування послугами з централізованого водовідведення:
- 3,6 куб. метри на одну особу на місяць.
«Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2018 № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» було внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», - зазначили у «Київводоканалі».
Нагадаємо, що раніше у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомили про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.
У «Київводоканалі» роз'яснили, на яких підставах мають намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів на 2020 рік.