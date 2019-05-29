У «Київводоканалі» пояснили, чому хочуть підвищити тарифи



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У КМДА вважають, що тарифи на воду мають бути нижчими

У компанії «Київводоканал» роз'яснили, на яких підставах мають намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів на 2020 рік.

«Основною складовою нашого тарифу є електрична енергія, яка по факту виросла вже на 13%. Безумовно, у нас збільшується оплата податків, тому що триває оформлення земельних ділянок. Важливою складовою є збільшення вартості реагентів, які допомагають нам обробляти воду. Ще один фактор зростання тарифу - це збільшення зарплати співробітників. Також вимагають фінансування і планові роботи, бо в наступному році ремонтів побільшає на 23%, так як 80% комунікацій вичерпали термін експлуатації», - пояснив гендиректор ПрАТ АК «Київводоканал» Дмитро Новицький.

У КМДА вважають, що тарифи на воду мають бути нижчими, ніж пропонують у «Київводоканалі», пише Ліга.

«Ми повинні розуміти, що тарифи повинні бути співрозмірними з доходами людей. Фахівці попрацюють з розрахунками, і, я думаю, буде знайдений оптимальний варіант», - прокоментував ситуацію заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Зазначимо, що нові тарифи ще не затверджені, розрахунки повинна розглянути НКРЕКУ.

Нагадаємо, що раніше у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомили про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.