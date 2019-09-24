Киян запрошують долучитись до презентації Києва на конкурсі «Молодіжна столиця України-2020»



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Дедлайн подачі заявок – 30 жовтня 2019 року

Оголошено старт подачі заявок на національний конкурс «Молодіжна столиця України-2020». Як зазначили у Департаменті молоді та спорту КМДА, це шанс для Києва поділитись кращими практиками роботи з молоддю, налагодити комунікацію й ефективну співпрацю молоді та місцевої влади, презентувати себе на національному рівні. Про це йдеться на Офіційному порталі Києва.

Дедлайн подачі заявок – 30 жовтня 2019 року.

Саме зараз у молоді та молодіжних громадських організацій є час, щоб дізнатись більше про конкурс, сформувати робочу групу з представників молоді та міської влади і заповнити найкращу та найкреативнішу заявку.

Пропозиції щодо найкреативнішої презентації Києва на цьому конкурсі можна подавати до 23 жовтня до відділу молодіжної політики Департаменту молоді та спорту за адресою: б-р Тараса Шевченка, 3, а також на e-mail:[email protected] з позначкою «Київ – Молодіжна столиця України».

Із 2017 року національний конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться в Україні щороку, відзначаючи найкраще місто країни для проживання та розвитку молоді. Ініціатори конкурсу – Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України.