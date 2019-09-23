Кличко взяв до своєї команди колишнього гумориста



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Віталій Кличко і Максим Бахматов Фото: kiev.klichko.org

За словами Віталія Кличка, Максим Бахматов відомий, як людина, яка зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity

Мер Києва Віталій Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Віталія Кличка.

Зазначимо, що у минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007).

«Сьогодні я хочу повідомити про те, що ми оновлюємо і зміцнюємо команду. Задля свіжих ідей, більш ефективної роботи і нових змін у столиці. Нам потрібні сьогодні кризові менеджери. Бо ситуація складна. Ситуацію в столиці намагаються дестабілізувати. - Впливаючи і на важливі для життєзабезпечення міста сфери. Нам треба діяти більш активно, з новими силами. І в організації роботи різних підрозділів міської влади, і в боротьбі з корупцією, і в генеруванні нових ідей для розвитку міста, - сказав Кличко. - Мені приємно, що до нас приєднуються люди успішні і ефективні, авторитетні у своїх сферах. З досвідом втілених великих проектів. Я радий представити Максима Бахматова».

Бахматов відомий, як людина, яка зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity. Яка запускала та розвивала проект RADARTECH, націлений на пошук та навчання стартапів, розвиток корпоративних інновацій. Втілила багато інших ідей.

«Максим уміє працювати, вміє вести за собою однодумців, втілювати успішні проекти. У нього багато цікавих ідей і велике бажання долучитися до змін в Києві. А ще мені подобається його почуття гумору і вихованість, - підкреслив Кличко.

Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.

«Він тепер є моїм радником, а практично - одним із заступників. З широкими повноваженнями і серйозними завданнями», - сказав мер.

У свою чергу Максим Бахматов подякував Віталію Кличку за можливість долучитися до розвитку столиці. «Ми зустрічались з Віталієм Кличко на заходах та проектах, цікавих для міста. Обговорювали майбутнє Києва. Тож у нас виникло бажання рухатись далі разом у впровадженні ефективних змін», - сказав Бахматов.

За його словами, його основні цілі на новій посаді – створення Офісу трансформації, залучення інвестицій у місто Київ.

«Я за створення нового, за розвиток і зростання. Я розумію, що робити, як робити і в якому напрямку рухатись», - підкреслив Бахматов.

Також Віталій Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

За словами мера, Олександр Спасибко втілив чимало успішних і знакових для міста проектів. Але є важливі питання, гостроту яких подолати не вдалося. І роботу над якими потрібно зробити значно ефективнішою. Це підготовка та ухвалення Генплану міста, питання архітектури та містобудування, детальних планів територій.

Дмитро Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури.

«Але тут теж є виклики, що долаються темпами, які не задовольняють киян і мене, як мера столиці. Це і темпи будівництва метро на Виноградар, і будівництво розв’язки на вулиці Богатирській, і зведення Шулявського шляхопроводу. Також є питання до роботи сфери паркування та впровадження електронного квитка в громадському транспорті», - підкреслив мер.

За його словами, міська влада сфокусована на всіх цих викликах і налаштована на їх розв’язання. З новими силами і більш ефективною роботою.