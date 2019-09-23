Кличко: В парламенті зареєстрований альтернативний законопроект про столицю



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва: Ні в якому разі ніхто не повинен позбавляти мешканців столиці права обирати владу міста

У Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції в Києві, йдеться на офіційному сайті столичного мера.

«Ми запропонували альтернативний законопроєкт про столицю (проект закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» 2143-1 від 19.09.2019), що вже зареєстрований у Верховній Раді. Там чітко прописано, що у киян має залишитись право обирати владу в своєму місті. І ця влада повинна бути підзвітною і відповідальною виключно перед киянам, а не призначатися згори», - сказав Віталій Кличко.

Як зауважив мер Києва, незалежно від того, чи це законопро.кт від провладної більшості чи альтернативний, обидва проекти мають бути представлені на громадське обговорення, дискусію з експертами і тільки після цього виноситися на голосування в парламенті.

«А не з турбореактивністю проголосувати, а потім читати, що ж ухвалили в підсумку, - підкреслив Кличко. - Кияни мають знати, які у них права. І ні в якому разі ніхто не повинен позбавляти мешканців столиці права обирати владу міста», - додав він.

Віталій Кличко нагадав, що у законопроєкті про столицю, що підготували депутати від провладної більшості та наразі обговорюють у ЗМІ, немає нічого спільного з принципами самоврядування чи децентралізації.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.