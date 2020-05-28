Киян запрошують поринути у квітучу казку «Аліса в країні див» (фото)



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Кролик став частинкою квіткової композиції Фото: КП УЗН Дніпровського району

У столичному парку відкрилася унікальна квіткова виставка

Сьогодні, 28 травня, у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».

«5 композицій з вертикальними конструкціями, 3D-об‘єктами та фотозонами не залишить байдужим нікого. Кролик стане найулюбленішою частинкою квіткової прогулянки дітлахів, чеширський кіт так і змушує посміхнутись, а магічний пеньок обов’язково здійснить Ваші бажання. Тож запрошуємо до квітучої казки, де на Вас чекає багато цікавого та яскравого», - йдеться у повідомленні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

Для створення виставки працівники комунального об’єднання «Київзеленбуд» використали більше 50 тисяч квітів. Про це під час відкриття виставки повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Над створенням виставки «Аліса в країні див» 40 фахівців працювали понад 2 місяці. Додаткових коштів для виготовлення композицій не виділялось. Ми запрошуємо усіх охочих відвідати захід», – розповів Пантелеєв.

Однак, він наголосив, що відповідальність за власну безпеку і безпеку оточуючих – на першому місці.

«Маска, санітайзери та дистанція – must have для громадських місць», – сказав Пантелеєв.

Також він зауважив, що у столиці тривають масштабні роботи в парках та скверах.

«Ми не припиняємо ремонти у київських парках: майже готовий до відкриття парк вздовж просп. Романа Шухевича на Троєщині. У парку «Сирецький» вже завершуються роботи із влаштування танцювального майданчика, інтерактивного фонтану, який гратиме улюблені композиції для дітей. Фонтан буде і в парку «Совки» на вхідній групі. На завершальній стадії капремонт парку Партизанської слави. Тут відвідувачів зустрічатиме світловий фонтан із 5 арок. Триває перша черга капремонту у фітнес-парку «Лебедине», що матиме кілька спортивних зон для відвідувачів різного віку та вподобань», – зазначив Пантелеєв.

Загалом після масштабної реконструкції цього року у Києві відкриють 18 парків та скверів. На їх облаштування місто спрямує майже 500 млн грн.