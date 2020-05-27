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    Новини

    У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)

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    Нова клумба поблизу станції метро &laquo;Лівобережна&raquo; - У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)
    Нова клумба поблизу станції метро «Лівобережна»
    Фото: КП УЗН Дніпровського району

    Квіткове панно на морську тематику створили зеленбудівці

    У Дніпровському районі Києва з’явився свій акваріум у вигляді квіткового панно.

    Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

    «Підводне королівство» зеленбудівці висадили на транспортній розв’язці біля станції метро «Лівобережна».

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    У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)
    У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)
    У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)

    10,5 тис. квітів прикрасили своїми барвами Дніпровський район.

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    Нагадаємо, у Сирецькому парку в Києві під час другої черги реконструкції встановили світло-музичний фонтан. Нова цікавинка відкриється після закінчення карантину.

    Київ Київзеленбуд квіти
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