У Києві з’явився квітковий акваріум (фото)
Нова клумба поблизу станції метро «Лівобережна»
Фото: КП УЗН Дніпровського району
Квіткове панно на морську тематику створили зеленбудівці
У Дніпровському районі Києва з’явився свій акваріум у вигляді квіткового панно.
Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.
«Підводне королівство» зеленбудівці висадили на транспортній розв’язці біля станції метро «Лівобережна».
10,5 тис. квітів прикрасили своїми барвами Дніпровський район.
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Нагадаємо, у Сирецькому парку в Києві під час другої черги реконструкції встановили світло-музичний фонтан. Нова цікавинка відкриється після закінчення карантину.