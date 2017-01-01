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    Киянам та гостям столиці підготували сюрприз у новорічну ніч

    У новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму
    Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму. Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено: 23:00-23:40 – виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України. 23:40-23:48 – виступ франко-українського співака Поля Манандіза. 23:48-00:05
    • Сьогодні, 14:35
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    Віталій Кличко
    Віталій Кличко

    У новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму

    Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.

    Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено:

    • 23:00-23:40 – виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України.
    • 23:40-23:48 – виступ франко-українського співака Поля Манандіза.
    • 23:48-00:05 – звернення Президента України Петра Порошенка до українців. Зустріч Нового року супроводжуватиметься піротехнічним шоу.
    • 00:05-01:20 – проект «Діджей з оркестром» – DeluxeSound Dj’s and Kyiv Fantastic Orchestra.
    • 01:20-01:35 – виступ «KOLA».
    • 01:35-02:10 – виступ «Secret Avenue».
    • 02:10-03:00 – виступ рок-гурту «Epolets».

    Ведучі: Володимир Андієвській та Марія Туманова.

    Нагадаємо, що в рамках масштабного культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії» до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.

    Також передбачено новорічно-різдвяні заходи у кожному районі міста.

    Зауважимо, що роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.

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