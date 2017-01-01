Киянам та гостям столиці підготували сюрприз у новорічну ніч
- Сьогодні, 14:35
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Розсилка
Віталій Кличко
У новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму
Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.
Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено:
- 23:00-23:40 – виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України.
- 23:40-23:48 – виступ франко-українського співака Поля Манандіза.
- 23:48-00:05 – звернення Президента України Петра Порошенка до українців. Зустріч Нового року супроводжуватиметься піротехнічним шоу.
- 00:05-01:20 – проект «Діджей з оркестром» – DeluxeSound Dj’s and Kyiv Fantastic Orchestra.
- 01:20-01:35 – виступ «KOLA».
- 01:35-02:10 – виступ «Secret Avenue».
- 02:10-03:00 – виступ рок-гурту «Epolets».
Ведучі: Володимир Андієвській та Марія Туманова.
Нагадаємо, що в рамках масштабного культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії» до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.
Також передбачено новорічно-різдвяні заходи у кожному районі міста.
Зауважимо, що роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.