Довгий закликав Луценка зупинитися

Нардеп вважає, що Луценку слід спрямувати свої сили на розбудову країни

Народний депутат Олесь Довгий вважає, що генеральний прокурор України Юрій Луценко діє «в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи відкриття нового провадження щодо нього. [READ_MORE] «Дуже сподівався, що в генерального прокурора вистачить



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Нардеп вважає, що Луценку слід спрямувати свої сили на розбудову країни

Народний депутат Олесь Довгий вважає, що генеральний прокурор України Юрій Луценко діє «в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи відкриття нового провадження щодо нього.

«Дуже сподівався, що в генерального прокурора вистачить мужності та політичної культури, а також відповідальності державного діяча, щоби власні амбіції та ненависть не перекладати на його владні повноваження. Не годиться людині, яка у такий складний для країни час перебуває на такому відповідальному місці, діяти в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників», - написав Довгий.

Він закликав Луценка «вчасно зупинитись і сконцентрувати всі свої сили та можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним».

«Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з’ясування образ минулого – зі зловживанням службовими повноваженнями та безпрецедентним тиском на своїх підлеглих», - зазначив Довгий.

Як повідомлялося, в постанові САП, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.

Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого. Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі.