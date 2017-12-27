Довгий закликав Луценка зупинитися
- Сьогодні, 18:49
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Нардеп вважає, що Луценку слід спрямувати свої сили на розбудову країни
Народний депутат Олесь Довгий вважає, що генеральний прокурор України Юрій Луценко діє «в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи відкриття нового провадження щодо нього.
«Дуже сподівався, що в генерального прокурора вистачить мужності та політичної культури, а також відповідальності державного діяча, щоби власні амбіції та ненависть не перекладати на його владні повноваження. Не годиться людині, яка у такий складний для країни час перебуває на такому відповідальному місці, діяти в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників», - написав Довгий.
Він закликав Луценка «вчасно зупинитись і сконцентрувати всі свої сили та можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним».
«Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з’ясування образ минулого – зі зловживанням службовими повноваженнями та безпрецедентним тиском на своїх підлеглих», - зазначив Довгий.
Як повідомлялося, в постанові САП, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.
Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого. Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі.