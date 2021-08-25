Кияни можуть розслабитися: двометровий удав-утікач знайшовся (фото)

Удав знайшовся на тому ж місці, де втік під час прогулянки

Двометровий удав, який загубився під час прогулянки в зеленій зоні перед економічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка, знайшовся 24 серпня. Про це повідомила власниця удава Світлана Сухенко на своїй сторінці у Facebook.

«Мій удав знайшовся! Радійте ті, хто зі мною були в горі і печалі, розслабтеся ті, хто сильно боявся цього божого створіння. Дякую всім небайдужих», – написала вона.

У соцмережі повідомляють, що удав знайшовся там же, де і зник. Його побачив сусід жінки.

Нагадаємо, оголошення про зникнення удава Світлана Сухенко опублікувала у спільноті «Сусіди. Голосіїв» 19 серпня.

Жінка стверджувала, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості обіцяла винагороду.