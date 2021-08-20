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    У Києві на прогулянці загубилася двометрова змія

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    За словами господині, змія домашня і ручна - У Києві на прогулянці загубилася двометрова змія
    За словами господині, змія домашня і ручна
    Фото facebook.com/sukhenko.s

    Господарі тварини обіцяють винагороду тому, хто знайде втікачку

    У Києві господарі шукають двометрового удава-втікача. Оголошення про це в четвер, 19 серпня, опублікувала користувачка Facebook під ім'ям Світлана Сухенко у спільноті «Сусіди. Голосіїв».

    За її словами, змія загубилася під час прогулянки в зеленій зоні перед економічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка.

    Жінка стверджує, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості обіцяє винагороду.

    «Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться. Раптом хто зустріне, буду вдячна за достовірну інформацію про місцеперебування. В разі повернення удава в цілості – грошова винагорода», – повідомила Сухенко.

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    У коментарях неоднозначно відреагували на таку новину. Одним було школа як господиню у зв'язку із втратою, так і домашнього улюбленця. Інші дорікали жінці, висловлюючи побоювання за життя дрібних домашніх тварин, на яких змія може напасти, і розповідаючи про свій страх перед цими плазунами.

    Також людей цікавив спосіб упіймання такої тварини при зустрічі. А когось здивувало, як можна було загубити удава, «він же повільний».

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    Теги: тварини Facebook жінка
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    У Києві на прогулянці загубилася двометрова змія