Будівництво офіційного кладовища для тварин у Києві знову відкладається

Поки влада зволікає з будівництвом кладовища для тварин, кияни самовільно облаштовують поховання своїх улюбленців

Досі не вирішене питання землевідведення для кладовища

Будівництво кладовища для домашніх тварин у Деснянському районі Києва планують розпочати у наступному році. Наразі вирішується питання щодо землевпорядкування. Про це йдеться у відповіді Департаменту міського благоустрою Київської міської держадміністрації на запит УНН.

У КМДА нагадали, що Київською міською цільовою програмою контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки передбачено будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі міста. Головним виконавцем є комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Станом на серпень 2021 року підприємством вирішується питання щодо відповідного землевпорядкування та передачі права постійного користування земельною ділянкою підприємством. Також планується розпочати будівництво міського кладовища для домашніх тварин у наступному році», – йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що остаточна вартість будівництва буде визначена кошторисом під час корегування проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо, столична влада обіцяла до кінця 2020 року організувати офіційне місце для поховання домашніх улюбленців.

Будівництво кладовища для тварин починалося у 2003 році. Кладовище розташоване в передмісті Києва на чотирьох гектарах землі. Ще в 2003 році там побудували адміністративну будівлю і каплицю. Згодом тут обіцяли спорудити крематорій і колумбарій – сховище урн з прахом після кремації.

Водночас, на Лісовому масиві в Києві, в лісопарковій зоні на перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, кияни самовільно облаштували кладовище для тварин.