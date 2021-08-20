У Полтаві жінка знайшла у туалеті удава (відео)

Як він потрапив у каналізацію, ніхто не знає

Метровий плазун тепер буде мешкати у натуралістичному центрі

Жителька Полтави знайшла у туалеті своєї квартири метрового удава. Про це інформує телеканал ІРТ.

Жінка одразу зателефонувала до надзвичайників. Господиня розповіла, що в квартирі проводився ремонт – міняли труби. Як удав потрапив на 8-й поверх багатоповерхівки – невідомо.

Плазуна доправили до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, де помістили у тераріум. З’ясувалося, що це аргентинський райдужний удав.

«Хтось його тримав у себе. Тому що у дикій природі, в нашій місцевості такі тварини не водяться. Їх батьківщина – це Центральна Америка, Північна Бразилія. Водяться вони у тропічних лісах, в чагарниках, поблизу перегір’я, поблизу водойм можуть зустрічатися», – розповіла завідуюча відділом біології та методичної роботи натуралістичного центру Людмила Брижак.

Годують плазуна мишами, по одній на тиждень. Господарі екзотичної тварини поки що не знайшлися.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія.

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