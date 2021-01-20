Кияни можуть владнати комунальні питання, не виходячи з дому: як це зробити

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця

У столичному Центрі комунального сервісу можна отримати онлайн-консультації та вирішити питання дистанційно через 11 каналів обслуговування. Про це повідомляє пресслужба Центру.

Наразі, не виходячи з дому, владнати питання можна через:

ЦКС звертає увагу, що за законом звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а термін вирішення тих питань, які потребують додаткового вивчення, не може перевищувати 45 днів.

Як повідомлялося, кияни отримали платіжки за опалення у грудні 2020 року і були дуже здивовані. Попри те, що тариф не змінювався, нарахування за опалення у грудні 2020 року вищі, ніж у грудні 2019-го. КП «Київтеплоенерго» разом із Центром комунального сервісу надало роз’яснення.