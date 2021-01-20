Кияни можуть владнати комунальні питання, не виходячи з дому: як це зробити
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця
У столичному Центрі комунального сервісу можна отримати онлайн-консультації та вирішити питання дистанційно через 11 каналів обслуговування. Про це повідомляє пресслужба Центру.
Наразі, не виходячи з дому, владнати питання можна через:
- особистий кабінет на сайті ЦКС – для оплати в онлайн-режимі та передачі показань лічильників опалення, гарячої і холодної води;
- електронний рахунок – для оформлення заявки на отримання онлайн-рахунку;
- месенджер на Facebook-сторінці Центру комунального сервісу – для вирішення всіх питань;
- зворотний зв’язок на сайті ЦКС – для отримання оперативних консультацій;
- розділ «Дистанційне обслуговування» – для оформлення заявок на опломбування та розпломбування лічильників, отримання акту взаєморозрахунків та зміни кількості зареєстрованих осіб для подальших нарахувань;
- сall-центр: (044) 247-40-40 – для консультацій, передачі показань, замовлення повірки, заміни чи встановлення лічильників;
- безкоштовну телефонну лінію0 800 404 407 для передачі показань лічильників із мобільного;
- додаткові стаціонарні номери телефонів для передачі показань лічильників;
- Skype-зв’язок – для вирішення всіх питань, зокрема, з можливістю додати фото або скан-копії необхідних документів;
- розділ «Додатковий сервіс» – для замовлення повірки, заміни чи встановлення лічильників;
- скриньки для прийому показань лічильників та звернень, що розміщені за адресами: просп. Науки, 11; вул. Акад. Заболотного, 20-А; вул. Заслонова, 22; вул. Анни Ахматової, 2-А; просп. Маяковського, 26; вул. Радунська, 18; вул. Миропільська, 13-А; просп. Героїв Сталінграда, 57; Кловський узвіз, 24; просп. Георгія Гонгадзе, 20-Е; вул. Якуба Коласа, 15-Б; б-р Акад. Вернадського, 63-А; вул. М. Донця, 21-Б; вул. Естонська, 5; вул. О. Довженка, 10.
ЦКС звертає увагу, що за законом звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а термін вирішення тих питань, які потребують додаткового вивчення, не може перевищувати 45 днів.
Як повідомлялося, кияни отримали платіжки за опалення у грудні 2020 року і були дуже здивовані. Попри те, що тариф не змінювався, нарахування за опалення у грудні 2020 року вищі, ніж у грудні 2019-го. КП «Київтеплоенерго» разом із Центром комунального сервісу надало роз’яснення.