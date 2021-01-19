Як економити на платіжках до 50%? В уряді дали пораду

Завдяки енергоефективності ОСББ на платіжках можуть заощаджувати десь 20%

Завдяки встановленню приладів обліку та реалізації енергоефективних заходів на платіжках можна економити до 50 % витрат і більше. Про це повідомив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Гура розповів, що «теплі кредити» стали реальною допомогою держави для родин при утепленні осель та переходу на твердопаливні котли. Із жовтня 2014-го й по 2020 рік понад 850 тис. родин залучили близько 8,5 млрд грн кредитів в енергоефективність та отримали 3,3 млрд грн відшкодування від держави.

«Досвід учасників показує, що після комплексу заходів з енергоефективності економія на платіжках становить від 20% до 50%. Дані проведених щорічних оцінок свідчать про те, що середня економія газу домогосподарствами становить 25%, економія тепла в ОСББ – 20%», – повідомив Гура.

До прикладу, приватне домогосподарство на Полтавщині залучило приблизно 26 тис. грн на утеплення будинку, а держава повернула 9 тис. У результаті термомодернізації будинку платіжка за газ для родини зменшилася на 48%.

Інший приклад – підвищення енергоефективості в дитячому садочку № 250 в Києві за ЕСКО-договором. У закладі встановлено індивідуальний електро-теплопункт з онлайн-управлінням та енергомоніторингом. Із жовтня 2017 року надаються послуги з енергосервісу.У межах реалізованих заходів за опалювальний сезон 2019/2020 рр. вдалось досягти в середньому 30% економії теплової енергії. До того ж зазначене технічне рішення дозволило підняти температурний режим на 3-4 градуси до 19-20°С.

У 2021 році заплановано продовження «теплих кредитів» для індивідуальних домогосподарств, а також розгляд уже підготовлених законопроєктів для відновлення й розширення енергосервісу на об’єкти комунальної сфери, енергетики.

Нагадаємо, 18 січня уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Зазначається, що нова ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – майже на 40%. Також стало відомо, що гранична ціна тарифу на розподіл газу може бути встановлена на рівні 1,79 гривні за кубічний метр.