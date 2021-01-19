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    Кияни почали отримувати шахрайські платіжки (фото)

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    Киянам приходять квитанції від СКП &laquo;Київтелесервіс&raquo; з неіснуючими боргами - Кияни почали отримувати шахрайські платіжки (фото)
    Киянам приходять квитанції від СКП «Київтелесервіс» з неіснуючими боргами
    Фото: Інна Шумакова, Facebook

    Киянам приходять квитанції з неіснуючими боргами

    Мешканцям столичних Позняків почали приходити квитанції за послуги, які вони не отримують.

    Про це кияни повідомили на сторінці «Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева» у Facebook.

    Фото такої квитанції від СКП «Київтелесервіс» оприлюднила киянка Інна Шумакова. Вона дуже здивована і цікавиться, за які послуги квитанція, адже раніше нічого подібного не отримувала.

    Під її дописом ще кілька мешканців Позняків повідомили, що їм теж прийшли такі платіжки.

    Зокрема киянин Олексій Олексіїв написав: «Мені теж прийшло. Договір закритий років сім тому, а зараз прислали платіжку. Додзвонився, попросив акт звірки - ми не можемо надіслати, бухгалтерія на дистанційці».

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    Згодом телефони, вказані у квитанції, зовсім перестали працювати.

    Теги: Київ шахрайство кияни послуги
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