Кияни почали отримувати шахрайські платіжки (фото)

Киянам приходять квитанції з неіснуючими боргами

Мешканцям столичних Позняків почали приходити квитанції за послуги, які вони не отримують.

Про це кияни повідомили на сторінці «Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева» у Facebook.

Фото такої квитанції від СКП «Київтелесервіс» оприлюднила киянка Інна Шумакова. Вона дуже здивована і цікавиться, за які послуги квитанція, адже раніше нічого подібного не отримувала.

Під її дописом ще кілька мешканців Позняків повідомили, що їм теж прийшли такі платіжки.

Зокрема киянин Олексій Олексіїв написав: «Мені теж прийшло. Договір закритий років сім тому, а зараз прислали платіжку. Додзвонився, попросив акт звірки - ми не можемо надіслати, бухгалтерія на дистанційці».

Згодом телефони, вказані у квитанції, зовсім перестали працювати.