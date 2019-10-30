Кияни обурені: станцію «Золоті ворота» почали закривати в годину пік



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Люди підходили до станції і були змушені чекати відкриття Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

Ремонт ескалаторів на станції триватиме до лютого 2021 року

Від сьогодні, 30 жовтня, з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію київського метро «Золоті ворота».

Як пояснюють у київському метрополітені, такі зміни запроваджені через необхідність капітального ремонту шести ескалаторів на станції, який триватиме до лютого 2021 року.

Пасажири, які не змогли вранці потрапити в підземку на станції «Золоті ворота», обурені.

«Це просто знущання над людьми. Буквально вчора метрополітен повідомив цю новину. А чи не занадто швидко? Можна ж було попередити за місяць, два тижні, тиждень... Щоб люди звикли і знали – станцію закриватимуть. Але ні, взяли і закрили. І їм плювати на всі наші незручності!» – сказав «Сьогодні» киянин Олег Стадник.

Пасажири також обурюються, що про ремонт ескалаторів і тимчасове закриття станції не сповіщають на інших станціях на зеленій гілці метро.

«Мені абсолютно незрозуміло, навіщо закривати центральну станцію метро саме в годину пік, коли тисячі людей поспішають на роботу?! Невже не можна ремонтувати ці ескалатори вночі? І чому б не попереджати про зміни по гучному зв'язку на інших станціях на зеленій гілці?» – каже киянка Ірина Войтенко.

Крім того, люди вважають, що 16 місяців на ремонт ескалатора – надзвичайно довгий строк.

Сьогодні під час закриття станції на вхід, на підйом працюють два ескалатори. Третій – закритий на ремонт. Також і на верхньому ескалаторі – два працюють на підйом, один – закритий.

У підземці пояснять, що таке рішення прийнято для того, щоб вивести на поверхню пасажирів, які приїжджають на «Золоті ворота».

Люди підходили до станції і були змушені чекати відкриття. Багато хто думав, що метро в черговий раз «замінували». Деякі пасажири телефонували на роботу, попереджаючи, що запізняться. Біля самої станції людей вже попереджають по гучному зв'язку і радять користуватися станціями «Хрещатик» і «Театральна».

Нагадаємо, 29 жовтня метрополітен повідомив, що із 30 жовтня щоранку в робочі дні закриватимуть на вхід станцію «Золоті ворота».