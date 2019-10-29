  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У середу ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро

    • Розсилка
    У середу ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро

    Футбольний матч внесе зміни у роботу київської підземки

    У середу, 30 жовтня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

    Після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

    Як повідомлялося, із 30 жовтня щоранку в робочі дні закриватимуть на вхід станцію київського метро «Золоті ворота». Вхід буде закрито 08:10 до 09:20, в інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

    Це пов’язано із капітальним ремонтом ескалаторів на «Золотих воротах». Ремонт триватиме до 9 лютого 2021 року.

    метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ