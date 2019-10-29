У середу ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро



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Футбольний матч внесе зміни у роботу київської підземки

У середу, 30 жовтня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

Після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

Як повідомлялося, із 30 жовтня щоранку в робочі дні закриватимуть на вхід станцію київського метро «Золоті ворота». Вхід буде закрито 08:10 до 09:20, в інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

Це пов’язано із капітальним ремонтом ескалаторів на «Золотих воротах». Ремонт триватиме до 9 лютого 2021 року.