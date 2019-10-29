У ранкову годину пік закриватиметься на вхід станція метро «Золоті ворота»



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На станції розпочинається капітальний ремонт ескалаторів

Із 30 жовтня щоранку в робочі дні закриватимуть на вхід станцію київського метро «Золоті ворота».

Вхід буде закрито 08:10 до 09:20, в інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

Це пов’язано із капітальним ремонтом ескалаторів на «Золотих воротах».

Планується, що ремонт триватиме до 9 лютого 2021 року.

У метрополітені закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів, а також перепрошують за тимчасові незручності.

До слова, 24 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про поповнення парку рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами.

Відтак, столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.

Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий ухвалити рішення про відкриття кредитної лінії «Київському метрополітену» для закупівлі нових вагонів. Розмір кредиту встановлений на рівні 50 мільйонів євро. За ці гроші буде придбано 50 вагонів метро (10 складів).

Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину пік на лінії випускається 546 вагонів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці.