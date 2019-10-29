Кияни просять владу ще на рік залишити жетони в метро



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Кияни пропонують зберегти стару систему оплати проїзду, поки Київ не буде готовий до переходу на е-квиток

У зв’язку зі скасуванням впровадження електронного квитка у столичному громадському транспорті з 1 листопада 2019 року кияни просять зберегти до 1 листопада 2019 року жетони в метро.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Її автор Павло Касьяненко вважає, що «стара система оплати проїзду повинна діяти хоча б до того моменту, поки Київ і його влада не будуть 100% готові до переходу на Е-квиток і Q-код».

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

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