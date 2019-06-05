Кияни обурені: у затоці Берковщина самовільно встановлено дебаркадер



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Дебаркардер у затоці Берковщина Фото: КиевVласть

У Кличка просять розібратися із незаконним встановленням дебаркадера

Жителі вул. Дніпровська набережна в Києві обурені розміщенням в затоці Берковщина дебаркадера навпроти ресторану «Вілла Рів'єра».

Як повідомляє KV, депутат Київради Ігор Мірошниченко (фракція «ВО «Свобода») обурився голові Київської міськдержадміністрації Віталію Кличку самовільним розміщенням плавучого дебаркадера.

Місцеві жителі повідомили депутату, що дебаркадер знаходиться в затоці з 20.11.2018 року. У зверненні сказано, що цей об'єкт був розміщений невідомими особами за допомогою буксирів впритул до набережної. При цьому дозвільні документи жителям надано не було. Більш того, в КП «Плесо» повідомили, що дозволів на розміщення дебаркадера не давали, адже набережна не на їхньому балансі. В екологічній інспекції також заявили, що відповідні узгодження ними не видавалися.

За інформацією місцевих жителів, таке собі ТОВ «Імперей» планує облаштувати на дебаркадері банний комплекс, що викликає обурення киян, адже невідомо куди буде зливатися брудна вода. Також дебаркадер закрив собою вільну в доступі набережну, протяжність якої і без того всього 50 метрів.

В даний момент дебаркадер знаходиться вздовж набережної в незакріпленому стані і становить загрозу людям та берегоукріплень. Зараз на ньому ведуться роботи з підключення до системи забезпечення банного комплексу, підведення електроживлення, вже підключено відеоспостереження, а інформація про водопостачання та каналізації відсутня.

Мірошниченко також підкреслив, що ТОВ «Імперей» не надав жодних дозвільних документів і на ведення підприємницької діяльності. Депутат попросив Віталія Кличка провести перевірку і вжити заходів щодо переміщення дебаркадера у відповідне місце.

З цього ж питання до КМДА звертався і депутат Київради Володимир Бохняк (фракція «ВО «Свобода»). У відповіді на відправлене звернення зазначено, що Департамент міського благоустрою КМДА не видавав контрольну карту на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з розміщенням дебаркадера в затоці Берковщина.

Також, як KV стало відомо з відповіді на це звернення, представники інспекторського відділу КП «Плесо» разом з підрозділом комунальної рятувальної служби «Київська служба порятунку» під час виїзду на дану територію встановили, що доступу до дебаркадера немає, трапи підняті, і людей на ньому не зафіксовано.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ «Імперей» була зареєстрована 24 грудня 2000 року. Її керівник - Валентин Богданенко. Засновники - Людмила Кулик, Максим Горбик, Ігор Журило, який прописаний в місті Сімферополь (Крим). Кінцевий бенефіціар - Людмила Кулик.

На сьогоднішній день територія набережної, де знаходиться дебаркадер, огороджена, і перешкоджає проходу місцевих жителів.