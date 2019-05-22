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    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)

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    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Фото: Інформатор

    Роботи з благоустрою парку були призупинені через відсутність фінансування

    У парку «Відрадний» у Солом’янському районі Києва відновлено роботи з благоустрою озера. Про це повідомляє прес-служба Соломянської районної адміністрації.

    На озері у парку “Відрадний”, занедбаний стан якого тривалий час викликав занепокоєння, відновили роботи з благоустрою території.

    Голова Солом’янського району Игорь Довбань перевірив хід робіт, запросивши на зустріч замовника КО «Київзеленбуд», компанію «Будмонтажсервіс-1», яка виконує благоустрій, та активну громаду Солом’янки.

    Під час зустрічі начальник управління з капітального будівництва «Київзеленбуду» Тарас Бойправ повідомив, що торішню проблему з відсутністю фінансування робіт на озері, через що генпідрядник і призупинив будь-які дії, вже врегульовано. Так, на виконання доручення голови Києва Віталія Кличка була проведена термінова нарада, за результатом якої прийнято рішення щодо виділення з міського бюджету 32 млн грн на продовження благоустрою водойми у парку.

    На сьогодні генпідрядна організація відновила роботи на озері.

    Благоустрій проводитимуть у три етапи, а завершити усе згідно договору планується до кінця 2019 року.

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    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Озеро у парку «Відрадний» приведуть до ладу за 32 млн грн: як воно виглядає зараз (фото)
    Фото: Інформатор

    Раніше повідомлялося, що жителі масиву Відрадний скаржаться на те, що озеро в парку розрите і знаходиться в жахливому стані.

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