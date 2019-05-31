На трьох популярних пляжах Києва знайшли кишкову паличку



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Працівники КП «Плесо» взяли проби води на столичних пляжах

Фахівці дослідили проби води і виявили на деяких пляжах Києва перевищення вмісту кишкової палички.

Про це заявив заступник голови Держспоживслужби Києва Дмитро Байраченко, повідомляє «Укрінформ».

«Дослідження проби води відкритих водойм станом на 21 травня зафіксовано відхилення по мікробіологічних показниках на пляжі Веселка - Русанівська протока, на пляжах Райдуга – озеро Райдужне, Тельбін – озеро Тельбін там було перевищення індексу ЛКП (лактозо позитивної кишкової палички). За результатами санітарно-хімічних показників в той же період, проби води не відповідали вимогах державних санітарних правил на пляжах Вербний — озеро Вербне, це водневий показник, і біохімічне споживання кисню було вище встановлених норм на пляжі Вербний, Троєщина, Галерний, Райдуга, Тельбін і Веселка», - зауважив Байраченко.

Повторно були проведені дослідження Державною установою Київський міський лабораторний центр на замовлення КП «Плесо» 27 травня. «За результатами цих досліджень також були встановлені відхилені по бактеріологічних показниках перевищення індексу ЛКП на пляжах Веселка - Русанівська протока, Райдуга, Вербний. Санітарно-хімічні показники в цей період, тобто проби води відкритих водойм, не відповідали вимогах встановлених нормативів на пляжах Вербний, Галерний, Троєщина, Райдуга і Тельбін», - розповів він.

Крім того, на сьогодні на пляжах Галерний, Троєщина і Чорторий ведеться капітальний ремонт і вони не готові до зустрічі киян і надання відпочинку з можливістю купання.

За словами Байраченка, КП «Плесо» надало інформацію щодо проведення у квітні-травні цього року протикліщевих заходів на 17 зонах зелених насаджень, що розташовані поруч з пляжами. «Це серйозне питання, адже вже було зафіксовано понад 300 фактів ураження містян кліщами», - зазначив він.

Байраченко додав, що за результатами перевірок пляжів було виявлено низку порушень. «На всіх пляжах у поточному році не проводилося щорічне підсипання чистого піску, були встановлені факти незадовільного стану території пляжів Веселка, Райдуга, Центральний, недостатньо проводилася робота щодо інформування відвідувачів пляжу про заборону на пляжах миття автотранспорту та купання тварин, незадовільний санітарний стан та оснащення медичних пунктів пляжів Вербний, Передмостна Слобідка, Райдуга і Веселка», - сказав він.

Як відомо, офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів за Цельсієм і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

В господарському віданні КП «Плесо» знаходиться 14 пляжів, де можливий відпочинок з купанням. Це Венеція, Вербний, Веселка, Галерний, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмостна Слобідка, Пуща-Водиця, Райдуга, Тельбін, Троєщина, Центральний і Чорторий.