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    Кияни вже здали на утилізацію понад 11 тис. новорічних ялинок

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    Новорічні дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу - Кияни вже здали на утилізацію понад 11 тис. новорічних ялинок
    Новорічні дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу

    Пункти прийому ялинок працюватимуть до 1 лютого

    Із початку січня 2020 року кияни здали на утилізацію в пункти прийому більше 11 тисяч новорічних ялинок. Символи новорічних свят мешканці столиці можуть принести до 15 пунктів збору, що відкрилися у кожному районі. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

    «Із 2 січня до 22 січня на екологічну утилізацію до пунктів прийому надійшло більше 11 тис. новорічних дерев. Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у міст. Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити. Закликаю киян прибирати ялинки з дому та продовжувати їх екологічну утилізацію. Тим паче, ялинку можна привезти у будь-яку годину до спеціального майданчика і її обов’язково перероблять», – зазначив Мальований.

    Правильна утилізація ялинок – важливий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Двометрова ялина, розкладаючись на сміттєвому полігоні, викидає в атмосферу близько 16 кг вуглекислого газу. Якщо дерево спалити або переробити в тріску, вуглецевий слід можна зменшити у 5 разів.

    Як повідомлялося, комунальні підприємства зібрали по Києву близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках після 31 грудня. 

    Нагадаємо також, що кияни можуть принести ялинки до 15 пунктів збору, що відкрилися у кожному районі столиці. Пункти працюватимуть до 1 лютого.

    До слова, ялинкові базари, які досі проводились у багатолюдних місцях столиці, можуть відійти у минуле. Хвойні дерева продаватимуть лише на сільськогосподарських ярмарках, присвячених підготовці до новорічних і різдвяних свят. «Ялинкове» рішення мають ухвалити на найближчій Громадській раді, яка відбудеться Київській міській держадміністрації. 

    екологія Київ новорічні свята КМДА кияни ялинка
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