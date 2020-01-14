Столична влада хоче заборонити ялинкові базари



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У Києві вирішують проблему «зелених кладовищ»

Ялинкові базари, які досі проводились у багатолюдних місцях столиці, можуть відійти у минуле.

Починаючи з грудня 2020 року, хвойні дерева продаватимуть лише на сільськогосподарських ярмарках, присвячених підготовці до новорічних і різдвяних свят. «Ялинкове» рішення мають ухвалити на найближчій Громадській раді, яка відбудеться Київській міській держадміністрації. Про це повідомили на засіданні комітету з питань розвитку підприємництва та комунальної власності.

За даними КП «Міський магазин», у грудні-2019 нараховувалось понад 100 законних точок, на яких продавали хвойні дерева.

«З кожної точки привозять щонайменше тисячу ялинок. У масштабах Києва – це близько 100 тисяч дерев. А чи потрібна місту така кількість хвої для святкування Нового року? Як показують опитування, переважна більшість людей користуються штучними ялинками», – розповів голова комітету Олександр Лисенко.

Зважаючи на проблему «зелених кладовищ», у столиці заборонять продаж ялинок уздовж тротуарів, біля станцій метро та інших людних місцях.

Як повідомлялося, комунальні підприємства зібрали по Києву близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках після 31 грудня.

Нагадаємо також, що кияни можуть утилізувати новорічні дерева правильно, з користю для екології міста. Свої ялинки, сосни, смереки варто принести до 15 пунктів збору, що відкрилися у кожному районі столиці. Пункти працюватимуть до 1 лютого.

Джерело: Вечірній Київ