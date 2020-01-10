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    На ялинкових базарах у Києві комунальники зібрали 7 тис. залишених дерев

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    На ялинкових базарах у Києві комунальники зібрали 7 тис. залишених дерев

    Після 31 січня продавці ялинок покинули зелені деревця на ринках

    Комунальні підприємства зібрали по Києву близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

    «Офіційно, якщо не помиляюся, то вже 7 тисяч ялинок зібрали з ялинкових базарів, залишених», - розповіла УНН прессекретар КМДА Карина Конопленко.

    За її словами, збирали ялинки комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень.

    Наразі кияни продовжують здавати ялинки до пунктів збору.

    Нагадаємо, 2 січня в усіх районах Києва відкрилися пункти збору новорічних дерев. Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору. 

    Презентація роботи пункту прийому переробки ялинок відбудеться 10 січня.

    Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

    Минулого року комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 5 тисяч ялинок.

    Київ торгівля КМДА кияни ялинка Київзеленбуд
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