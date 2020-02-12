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    Кияни здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок

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    Хвойні дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу - Кияни здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок
    Хвойні дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу

    Кияни принесли на переробку ялинок втричі більше, ніж минулого року

    Із 2 січня 2020 року кияни мали змогу утилізувати новорічні дерева правильно, з користю для екології міста. Свої ялинки, сосни, смереки транспортували до 15 пунктів збору, що функціонували у кожному районі столиці. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

    «У цьому році на локаціях прийому новорічних ялинок зібрано 14,5 тисячі ялинок – рекордна цифра за всі 5 років роботи пунктів прийому. Це втричі більше, ніж минулого року», - розповів він.

    «Звичайно, зазначу, що велику кількість становлять символи свят, які були залишені безвідповідальними підприємцями, тому наступного року несанкціоновані ялинкові базари мають бути ліквідовані. Сподіваюся, з кожним роком екосвідомість громадян буде зростати – і замість зрубленої ялинки будуть зеленіти живі дерева в кадках, які після свят можна висадити на подвір’ї», – зазначив Мальований.

    Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і використають навесні для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.

    Працювали пункти до 1 лютого, але якщо громадяни не встигли принести ялинку, то фахівці її приймуть у будь-який час.

    Як повідомлялося, комунальні підприємства зібрали по Києву близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках після 31 грудня. 

    До слова, ялинкові базари, які досі проводились у багатолюдних місцях столиці, можуть відійти у минуле. Хвойні дерева продаватимуть лише на сільськогосподарських ярмарках, присвячених підготовці до новорічних і різдвяних свят. «Ялинкове» рішення мають ухвалити на найближчій Громадській раді, яка відбудеться Київській міській держадміністрації. 

    екологія Київ КМДА кияни ялинка
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