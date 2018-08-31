Кияни згадують під посольством Росії Кобзона (фото)



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Крім пірамідок під посольством поклали два порвані баяни

Сьогодні, 31 серпня, під посольством Російської Федерації влаштували акцію, присвячену російському співаку Йосипу Кобзону, який помер напередодні.

Як передає журналіст Олександр Рудоманов, цей перфоманс - «пам'ятний захід через смерть Кобзона».

Учасники акції принесли до дипвідомства іграшкові пірамідки – саме такий подарунок колись співак зробив онкохворому хлопчику. Цей подарунок свого часу викликав численні обурення у його недоречності. Крім того під посольством поклали два порвані баяни.

У 2015-у році Кобзон приїжджав в дитячу лікарню Сімферополя, де подарував онкохворому хлопчику пірамідку (подарунок був дешевим і геть не відповідав віку дитини). У соцмережах і на різних форумах користувачі з обуренням коментували цей вчинок.

«Цей восьмирічний хлопчик з відділення онкогематології дуже радий пластмасовій пірамідці, наприклад», - прокоментував подарунок Кобзона російський блогер Рустем Адагамов.

«Річ навіть не у жлобстві. Ця м..зь пристрасно бажає лікуватися за кордоном, але робить все для того, щоб ось ця дитина і мріяти не могла про таке», - пишуть на одному з форумів.

Також жартівник з соціальних мереж закликають завтра, 31 серпня, принести до посольства Російської Федерації у Києві дитячі пірамідки на згадку про Кобзона. Свою акцію вони назвали «Highway to piramidka».

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що у Москві на 81-му році життя помер відомий радянський і російський співак Йосип Кобзон.

Як відомо, Кобзон народився в Україні і мав звання Народного артиста України. Артист підтримував російську агресію в Україні і співав на непідконтрольних територіях.

Кобзону був заборонений в'їзд до Латвії і України (з 2014 року), а також на територію Європейського союзу (з 2015 року).