Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)

Патрульні на вулицях столиці затримують громадян із наркотиками

За минулий тиждень на вулицях Києва патрульні виявили 41 особу з наркотичними речовинами.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, на вулиці Красицького Подільському районі чоловік, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху і намагався уникнути спілкування з поліцейськими. Інспекторам дії чоловіка здалися підозрілими.

Під час поверхневої перевірки у громадянина патрульні помітили дитячу іграшку, всередині якої знаходився паперовий згорток з білою речовиною, ймовірно, наркотичної дії.

В іграшці знаходився паперовий згорток з білою речовиною

Інший випадок трапився в Деснянському районі, де патрульні, рухаючись на службовому автомобілі вулицею Курчатова, помітили велосипедиста, який, побачивши екіпаж, різко звернув у двори та намагався зникнути з поля зору поліцейських.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у громадянина згортки фольги та поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичної дії.

В обох випадках патрульні затримали громадян та викликали слідчо-оперативні групи.