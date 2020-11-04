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    Новини

    Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)

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    У дитячій іграшці правоохоронці знайшли порошкоподібну речовину - Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)
    У дитячій іграшці правоохоронці знайшли порошкоподібну речовину

    Патрульні на вулицях столиці затримують громадян із наркотиками

    За минулий тиждень на вулицях Києва патрульні виявили 41 особу з наркотичними речовинами.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, на вулиці Красицького Подільському районі чоловік, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху і намагався уникнути спілкування з поліцейськими. Інспекторам дії чоловіка здалися підозрілими.

    Під час поверхневої перевірки у громадянина патрульні помітили дитячу іграшку, всередині якої знаходився паперовий згорток з білою речовиною, ймовірно, наркотичної дії.

    В іграшці знаходився паперовий згорток з білою речовиною
    В іграшці знаходився паперовий згорток з білою речовиною

    Інший випадок трапився в Деснянському районі, де патрульні, рухаючись на службовому автомобілі вулицею Курчатова, помітили велосипедиста, який, побачивши екіпаж, різко звернув у двори та намагався зникнути з поля зору поліцейських.

    Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у громадянина згортки фольги та поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичної дії.

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    Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)
    Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)
    Киянин ховав наркотики в дитячій іграшці (фото)

    В обох випадках патрульні затримали громадян та викликали слідчо-оперативні групи.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики
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