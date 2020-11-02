Поліція затримала киянина, що робив «закладки» наркотиків

Затриманий вже раніше судимий за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків

Співробітники карного розшуку Святошинського управління поліції на вулиці Петра Курінного затримали чоловіка, коли той розкладав так звані закладки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

При проведенні поверхневої перевірки у киянина виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно «канабіс», поліетиленовий пакет з пазовою застібкою та сім згортків з фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Прибувши на місце, слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила ймовірні наркотики.

Зловмисником виявився 48-річний киянин, який раніше судимий за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків.

Окрім цього, під час невідкладних слідчих дій у помешканні фігуранта працівники поліції виявили картонну коробку, у якій знаходилося: 30 згортків із фольги та пазовий пакетик, у середині яких знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, металева банка та три пакетики із кристалоподібною речовиною світлого кольору, поліетиленовий пакет із сухою речовиною рослинного походження та три пакетики з пазовою застібкою із «канабісом». Також під час обшуку слідчі виявили пусті поліетиленові пакетики для фасування, ваги для зважування, металеву ложку із нашаруванням ймовірно наркотичної речовини та пристрій для паління.

Усі речовини правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно) Кримінального кодексу України.

Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.