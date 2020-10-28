У столичній підземці поліція затримала чоловіка з наркотиками



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У сумці молодика виявили розфасовані наркотики Фото: Нацполіція

Затриманим виявився 28-річний уродженець міста Севастополь

Під час відпрацювання станції метро «Вокзальна» поліцейські затримали чоловіка з наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці побачили пасажира, який підозріло себе поводив. Вони запросили чоловіка до кімнати поліції, аби встановити його особу та перевірити документи. Крім того, у його сумці виявили велику кількість наркотиків, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби задокументувати правопорушення.

«Через мережу Інтернет чоловік придбав наркотичні речовини, розфасував їх та у подальшому планував збути шляхом так званих «закладок» на території столиці. Загалом ми вилучили у нього 23 пакетики із пігулками, 35 пакетиків із речовиною білого кольору, 25 пакетиків із речовиною світло-коричневого кольору та пакетики із речовиною зеленого кольору. Вилучене направлено на проведення експертизи», - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 28-річний уродженець міста Севастополь.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.