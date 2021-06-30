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    Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці&nbsp;вилучили спеціальне обладнання та наркотичні засоби - Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)
    Під час обшуку правоохоронці вилучили спеціальне обладнання та наркотичні засоби
    Фото: Нацполіція

    Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі

    У столиці судитимуть чоловіка, який облаштував у помешканні на Троєщині нарколабораторію. Слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У квітні цього року працівники карного розшуку відділу поліції №2 Деснянського управління поліції задокументували протиправну діяльність 40-річного місцевого мешканця. Чоловік у власній оселі на вулиці Лисківській займався виготовленням психотропних речовин та наркотичних засобів.

    У ході досудового розслідування поліцейські довели причетність фігуранта до скоєння декількох злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

    «Під час санкціонованого обшуку ми вилучили спеціальне обладнання та наркотичні засоби. Після проведення експертизи було встановлено, що це – канабіс, загальною масою близько 400 грамів, який чоловік зберігав без мети збуту. Окрім цього, близько 300 грамів речовини, яка використовувалась для виготовлення амфетаміну. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами першою та другою статті 309, частиною другою статті 311 та частиною першою статті 317 Кримінального кодексу України. Це – незаконне зберігання наркотиків, організація та утримання місць для їх виготовлення», – розповів старший слідчий відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Андрій Вітченківський.

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    Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)
    Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)
    Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а зібрані матеріали разом із обвинувальним актом скеровано до Деснянського районного суду.

    Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал наркотики Троєщина кияни
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    Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)