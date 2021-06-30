Киянин облаштував у квартирі на Троєщині нарколабораторію (фото)

Під час обшуку правоохоронці вилучили спеціальне обладнання та наркотичні засоби

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі

У столиці судитимуть чоловіка, який облаштував у помешканні на Троєщині нарколабораторію. Слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У квітні цього року працівники карного розшуку відділу поліції №2 Деснянського управління поліції задокументували протиправну діяльність 40-річного місцевого мешканця. Чоловік у власній оселі на вулиці Лисківській займався виготовленням психотропних речовин та наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування поліцейські довели причетність фігуранта до скоєння декількох злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

«Під час санкціонованого обшуку ми вилучили спеціальне обладнання та наркотичні засоби. Після проведення експертизи було встановлено, що це – канабіс, загальною масою близько 400 грамів, який чоловік зберігав без мети збуту. Окрім цього, близько 300 грамів речовини, яка використовувалась для виготовлення амфетаміну. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами першою та другою статті 309, частиною другою статті 311 та частиною першою статті 317 Кримінального кодексу України. Це – незаконне зберігання наркотиків, організація та утримання місць для їх виготовлення», – розповів старший слідчий відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Андрій Вітченківський.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а зібрані матеріали разом із обвинувальним актом скеровано до Деснянського районного суду.

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.