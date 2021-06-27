Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах

Чоловік встиг зробити закладки і сфотографувати, де вони заховані

Бійці батальйону патрульної служби особливого призначення «Скіф» під час патрулювання виявили на кладовищі у Запоріжжі чоловіка, які копирсався біля могил, фотографував їх. Спецпризначенці припустили, що він робить закладки та передає координати схованок майбутнім покупцям. Про це ідеться у повідомленні пресслужби поліції області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив працівникам поліції, що вже встиг зробити закладки і сфотографувати, де вони заховані, на свій телефон. Усього поліцейські вилучили 39 згортків з наркотичною речовиною (за попередніми даними «сіль», «метадон»).

Крім того, встановлено, що пересувався вказаний громадянин на автомобілі «Geely» під керуванням 41-річного місцевого мешканця.

Працівник поліції також оглянули помешкання чоловіка та виявили там 20 згортків «солі» і зіп-пакет канабісу, а також засоби для вживання наркотиків.

Усе вилучене скеровано на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також питання накладення арешту на вилучене майно.

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