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    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах

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    Чоловік робив закладки на могилах - Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Чоловік робив закладки на могилах
    Фото: zp.npu.gov.ua

    Чоловік встиг зробити закладки і сфотографувати, де вони заховані

    Бійці батальйону патрульної служби особливого призначення «Скіф» під час патрулювання виявили на кладовищі у Запоріжжі чоловіка, які копирсався біля могил, фотографував їх. Спецпризначенці припустили, що він робить закладки та передає координати схованок майбутнім покупцям. Про це ідеться у повідомленні пресслужби поліції області.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив працівникам поліції, що вже встиг зробити закладки і сфотографувати, де вони заховані, на свій телефон. Усього поліцейські вилучили 39 згортків з наркотичною речовиною (за попередніми даними «сіль», «метадон»).

    Крім того, встановлено, що пересувався вказаний громадянин на автомобілі «Geely» під керуванням 41-річного місцевого мешканця.

    Працівник поліції також оглянули помешкання чоловіка та виявили там 20 згортків «солі» і зіп-пакет канабісу, а також засоби для вживання наркотиків.

    Усе вилучене скеровано на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

    Наразі вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також питання накладення арешту на вилучене майно.

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    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах
    Фото: zp.npu.gov.ua

    Раніше у місті Борщів Тернопільської області в морзі переплутали тіла покійниць через те, що ті були в однакових чорних целофанових пакетах.

    До слова, у Росії відбувся чемпіонат зі швидкісного викопування могил (відео).

    Згодом стало відомо, що після чемпіонату з копання могил у Росії хочуть провести забіг із трунами.

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    Теги: МВС телефон наркотики поліція чоловік майно час Geely
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    Поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах