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    Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн

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    Обвинувачені ввезли в Україну з Пакистану героїн, який видавали за рис&nbsp; - Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн
    Обвинувачені ввезли в Україну з Пакистану героїн, який видавали за рис 
    Фото: Львівська обласна прокуратура

    Турецьких наркодилерів судитимуть у Львові

    Чотирьох громадян Туреччини судитимуть у Львові за фактом контрабанди наркотиків, які вони під виглядом партії рису транспортували до України. Про це повідомила пресслужба Офісу генеральної прокуратури.

    За даними слідства, обвинувачені контрабандою ввезли в Україну з Пакистану героїн, який під виглядом партії рису транспортували на західну частину України. Надалі вони планували переправити до країн Європейського Союзу.

    Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад одну тонну героїну. Орієнтовна вартість наркотиків, за цінами чорного ринку, становить приблизно 2,3 мільярда гривень.

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    Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн
    Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн
    Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн

    Справу відкрили за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

    Львівська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох турків. Їм загрожує ув’язнення до 12 років із конфіскацією майна.

    Теги: прокуратура контрабанда Львівщина наркотики
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    Героїн замість рису. Турки ввезли в Україну наркотиків на рекордні 2,3 млрд грн