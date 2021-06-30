У Рівному чоловік продав поліції кокаїну на понад 100 тисяч гривень

У Рівному чоловік продав кокаїну на понад 100 тисяч гривень

37-річного чоловіка затримали на збуті наркотиків

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, в межах кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та збуту кокаїну в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України) затримано та оголошено про підозру 37-річному рівнянину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.

За даними досудового розслідування чоловік більше року займався продажем наркотичного засобу.

Правоохоронці здійснили оперативну закупку, в ході якої рівнянин збув їм 40 грамів кокаїну, орієнтовна вартість якого – більше 100 тисяч гривень.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування та оперативний супровід забезпечують працівники Управління СБ України в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

До слова, найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.