Киянин викрав автомобіль товариша і продав на запчастини (фото)

Зловмисник доставив автомобіль на СТО, де його продав на запчастини

Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі

Столичні оперативники встановили хлопця, який незаконно заволодів автомобілем товариша. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про зникнення автомобіля «Опель» з проспекту Академіка Палладіна. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин.

Оперативники поспілкувались із потерпілим, переглянули відео з камер спостереження та встановили, що до злочину причетний друг заявника.

«Ми з’ясували, що хлопець, знаючи, що автомобіль несправний, відбуксирував його в інше місце та розпочав пошуки покупця. Аби здійснити продаж викраденої автівки, йому знадобилися документи. Щоби потерпілий нічого не запідозрив, правопорушник вигадав історію, що технічний паспорт йому потрібний для купівлі автозапчастин. Далі для реалізації задуманого зловмисник викликав евакуатор та доставив автомобіль на СТО, де його і продав на запчастини. Порушником виявився місцевий мешканець, 2001 року народження, раніше судимий за шахрайські дії та крадіжку», – розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, охоронець автостоянки на вулиці Оноре де Бальзака заволодів автомобілем BMW і продав.