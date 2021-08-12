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    У Києві водій на палаючому автомобілі намагався втекти з місця ДТП (фото)

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    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля - У Києві водій на палаючому автомобілі намагався втекти з місця ДТП (фото)
    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій отримав три протоколи від патрульних

    У Києві водій автомобіля Volkswagen став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, втік з місця аварії з пошкодженим радіатором і загорівся. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, у ніч на 11 серпня патрульні отримали виклик про ДТП без потерпілих, а на своєму шляху натрапили на автомобіль Volkswagen, що палав на проспекті Перемоги.

    Інспектори встановили, що саме він став винуватцем ДТП. Очевидці події повідомили, що після автопригоди Volkswagen поїхав з місця з пошкодженим радіатором і невдовзі загорівся. Пасажир втік, а водія зупинили небайдужі громадяни.

    Загоряння ліквідували рятувальники.

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    У Києві водій на палаючому автомобілі намагався втекти з місця ДТП (фото)
    У Києві водій на палаючому автомобілі намагався втекти з місця ДТП (фото)

    У водія патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження освідування у встановленому законом порядку він відмовився.

    На водія патрульні склали 3 протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 11 серпня о 02:54 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в автівці на проспекті Перемоги, 44. На місці вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі Volkswagen Polo виникла пожежа. Під час гасіння пожежі рятувальники також змивали з проїжджої частини розлите пальне.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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    У Києві водій на палаючому автомобілі намагався втекти з місця ДТП (фото)