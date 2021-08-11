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    Грабіжники в медичних масках вкрали термінал під носом охоронців супермаркету

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    Крадіжка банківського терміналу сталась у Дніпрі&nbsp; - Грабіжники в медичних масках вкрали термінал під носом охоронців супермаркету
    Крадіжка банківського терміналу сталась у Дніпрі 
    Фото з відкритих джерел

    Невідомі вивізли банківський термінал на візку

    У Дніпрі невідомі зайшли в один з міських супермаркетів, взяли візок, завантажили на нього банківський термінал і зникли з ним в невідомому напрямку.

    Про це з посиланням на власні джерела пише «Дніпро оперативний».

    «Чому дивне? Тому що злодіїв не зацікавив сейф, вони не намагалися шукати коштовностей, не звернули увагу на офісну техніку. Зловмисники вкрали виключно п'ять ноутбуків і навіть не подумали поцупити зарядні пристрої до них», – зазначив Прокопів.

    Він припускає, що мета викрадення – пошук інформації, яка могла б дискредитувати Никорак і партію «Європейська солідарність».

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    Теги: банк Дніпро викрадення пограбування грабіжники магазин
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    Грабіжники в медичних масках вкрали термінал під носом охоронців супермаркету