Грабіжники в медичних масках вкрали термінал під носом охоронців супермаркету

Невідомі вивізли банківський термінал на візку

У Дніпрі невідомі зайшли в один з міських супермаркетів, взяли візок, завантажили на нього банківський термінал і зникли з ним в невідомому напрямку.

Про це з посиланням на власні джерела пише «Дніпро оперативний».

Як стало відомо, подія трапилася в супермаркеті «Сільпо», розташованому на вулиці Юрія Кондратюка. Про подію в поліцію повідомив охоронець магазину. Копам він розповів, що грабіжники зайшли в супермаркет в чорному одязі і в медичних масках. Вони підійшли до терміналу, завантажили його на візок, а потім – в мікроавтобус Volkswagen. Після чого зникли у дворах на житловому масиві Покровський. На місце інциденту прибули поліцейські і слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі події. До слова, напередодні невідомі пограбували приймальню депутатки Київради. Заступник голови КМДА Володимир Прокопів вважає це пограбування «досить дивним».

«Чому дивне? Тому що злодіїв не зацікавив сейф, вони не намагалися шукати коштовностей, не звернули увагу на офісну техніку. Зловмисники вкрали виключно п'ять ноутбуків і навіть не подумали поцупити зарядні пристрої до них», – зазначив Прокопів.

Він припускає, що мета викрадення – пошук інформації, яка могла б дискредитувати Никорак і партію «Європейська солідарність».