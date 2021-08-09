У Києві охоронець стоянки продав чужий автомобіль

Охоронець стоянки викрав автівку, по яку власник не приходив протягому року

За злочин чоловік найближчі три роки проведе за ґратами

Деснянський районний суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі чоловіку за незаконне заволодіння автомобілем. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у жовтні минулого року до чергової частини Деснянського управління поліції звернувся киянин та повідомив про зникнення автомобіля BMW зі стоянки на вулиці Оноре де Бальзака. Оперативні працівники розпочали пошуки викраденого транспортного засобу.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний охоронець паркінгу. Чоловік вирішив заволодіти чужим транспортним засобом, оскільки власник протягом року не приходив за ним. Через мережу Інтернет зловмисник продав автівку, а новий власник розібрав її на запчастини.

Працівники поліції затримали 31-річного киянина, який має невідбуте покарання за зберігання наркотиків. Слідчі зібрали усю необхідну доказову базу та повідомили фігуранту про підозру.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмиснику за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 71 (Призначення покарання за сукупністю вироків) Кримінального кодексу України, приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку, а відтак чоловік проведе у в’язниці три роки та один місяців.

Нагадаємо, нещодавно на Оболоні п'яний чоловік викрав у будівельників вантажівку КамАЗ.

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