Кличко відзвітував про ситуацію з поширенням Covid-19 в Києві (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці.

Так, він поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян протестовано на Covid-19;

скільки хворих з діагнозом та з підозрою на коронавірус було госпіталізовано за увесь час пандемії;

яке відділення швидкої відремонтували в столиці;

про модернізацію Дарницької ТЕЦ;

про підготовку міста до зими.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.