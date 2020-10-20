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    Кличко відзвітував про ситуацію з поширенням Covid-19 в Києві (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Кличко відзвітував про ситуацію з поширенням Covid-19 в Києві (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, він поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян протестовано на Covid-19;
    • скільки хворих з діагнозом та з підозрою на коронавірус було госпіталізовано за увесь час пандемії;
    • яке відділення швидкої відремонтували в столиці;
    • про модернізацію Дарницької ТЕЦ;
    • про підготовку міста до зими.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія коронавірус
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