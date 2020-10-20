Кличко відзвітував про ситуацію з поширенням Covid-19 в Києві (відео)
Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці.
Так, він поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян протестовано на Covid-19;
- скільки хворих з діагнозом та з підозрою на коронавірус було госпіталізовано за увесь час пандемії;
- яке відділення швидкої відремонтували в столиці;
- про модернізацію Дарницької ТЕЦ;
- про підготовку міста до зими.
Як повідомлялося, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.