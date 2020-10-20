Епідемія в Києві: виявлено ще 462 випадки Covid-19



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Минулої доби від коронавірусу одужали 17 киян

За минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 10916 осіб (за добу 207), померли 604 осіб (за добу 17).

У Київській області зафіксовано 13166 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 242 особи. За попередню добу збільшення складало 240 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7358 осіб (за добу 45), померли 290 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 309107 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 жовтня зафіксовано ще 5469 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 жовтня у Києві було підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19. За добу 18 жовтня коронавірус виявлено у 385 осіб.

У Київській області було зафіксовано 12924 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 240 осіб.