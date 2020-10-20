В українських лікарнях майже 70% ліжок зайняті хворими на коронавірус



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Фото: promin.cv.ua

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях - тут ліжка заповнені на 100%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Всього використовується вже 33 919 ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях - тут ліжка заповнені на 100%. Понад 80% завантаженість спостерігається в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

Менш як 50% лікарняних ліжок зайняті лише у двох областях - Кіровоградській (49,2%) та Житомирській (49,8%).

При цьому в Україні немає жодного регіону, готового до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 195,7 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області (342,9). У Києві він складає 209,7.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що Феофанію та інші відомчі лікарні треба відкрити для хворих на коронавірус.

Напередодні очільник Харківської ОДА повідомив, що у Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19.

Мер Миколаєва також заявив, що у місті лікарняні ліжка для хворих на Covid-19 майже заповнені.

Разом з тим відомо, що уряд розмірковує над тим, щоб залучити немедичні установи для хворих на коронавірус.

Між іншим, мер столиці Віталій Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19.

«Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.

Також у МОЗ пояснили, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

Керівництво МОЗ також назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

Також Степанов повідомив, що МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19.

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