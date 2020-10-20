Феофанію та інші відомчі лікарні треба відкрити для хворих на коронавірус – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус»

Відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Держприкордонслужби, «Укрзалізниці» та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірус українців закликав п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в ліканях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. В той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням «врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві», – говорить Порошенко.

«Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі», – переконаний п’ятий президент України.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

Напередодні очільник Харківської ОДА повідомив, що у Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19.

Мер Миколаєва також заявив, що у місті лікарняні ліжка для хворих на Covid-19 майже заповнені.

Разом з тим відомо, що уряд розмірковує над тим, щоб залучити немедичні установи для хворих на коронавірус.

Між іншим, мер столиці Віталій Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19.

«Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.

Також у МОЗ пояснили, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

Читайте також: