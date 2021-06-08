Кличко на міжнародному форумі розповів про боротьбу Києва з корупцією

Київ першим впровадив системні зміни в муніципальному управлінні для запобігання корупції

Мер Києва Віталій Кличко виступив на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference. Він заявив, що корупція з’являється там, де не працює система демократичних інституцій. Тому запобігати корупції можливо, реформуючи систему управління на всіх рівнях. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Кличко підкреслив, що в Україні саме Київ першим впровадив системні зміни в муніципальному управлінні для запобігання корупції.

«Щодо прозорості процесів управління. Київ першим в Україні впровадив електронну систему відкритих закупівель ProZorro. 1800 структурних підрозділів столичної влади здійснюють закупівлі через ProZorro. І за кілька років ми зекономили завдяки цьому понад 9 млрд грн бюджетних коштів. Тільки в минулому році – понад 4,5 млрд», – наголосив мер столиці.

«Київська міська рада першою в країні запровадила систему, що унеможливлює неперсональне голосування. Наш досвід тільки зараз перейняла Верховна Рада. Сподіваюсь, що органи місцевого самоврядування також підуть цим шляхом», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що упереджують корупцію і електронні сервіси, які впровадила столиця, зокрема, електронний запис до дитсадків, адміністративні послуги та багато інших.

Про відкритість міської влади, за словами мера, свідчить впровадження кілька років тому «Відкритого бюджету», коли кожен киянин може у відкритому доступі дізнатися про надходження і витрати міського бюджету, про те, скільки коштів витратили на той чи інший проєкт.

«Це – приклади боротьби з корупцією на системному рівні. Але їх потрібно реалізовувати не тільки в Києві. Цей досвід треба поширювати на всю країну. Крок за кроком. Рішення за рішенням», – наголосив Кличко.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference – перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі зібралися разом для пошуку рішень із протидії гібридним загрозам демократії.