Кличко прокоментував будівництво в Києві президентського університету

Кличко про будівництво в Києві президентського університету: виділення землі не обговорювали

Виділення землі під університет не обговорювалося

З міською владою Києва не обговорювали питання про виділення землі під будівництво президентського університету, анонсованого Володимиром Зеленським, повідомив мер Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Виділення землі не обговорювалося. Тому що ВДНГ перебуває на балансі Державного управління справами президента, так звана «ДУСя». Але переконаний, що будь-які будівельні роботи, які проходять на території нашого міста, також повинні погоджуватися зі всіма структурними підрозділами міста, з одного боку, а з іншого боку, обов’язково повинна бути презентація для громадськості», – сказав Кличко.

На запитання, чи була така презентація, міський голова відповів, що в нього наразі «така інформація відсутня».

31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з’явиться президентський університет. Навчання за шістьома напрямками, за його словами, розпочнеться у 2023 році.

Згідно з планами влади, проєкт має бути зведений на 16 гектарах на території ВДНГ у Києві, його вартість оцінюють у 7,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

Крім того, найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Додамо, що ініціатива Зеленського вже викликала шквал гумору в соціальних мережах.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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