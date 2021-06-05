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    Кличко звинуватив Офіс президента у тиску

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    Віталій Кличко постійно отримує погрози - Кличко звинуватив Офіс президента у тиску
    Віталій Кличко постійно отримує погрози
    Фото з відкритих джерел

    Кличко має інформацію, що накази про тиск на київську владу йдуть з Офісу президента

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що отримує погрози, а з обшуками до нього приходять за наказом з Офісу президента. Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

    За словами Кличка, він має інформацію, що накази про тиск на київську владу йдуть з Офісу президента.

    «Якщо є люди, які причетні до корупції, вони повинні нести відповідальність. Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання, чекайте гостей. Добре. Чекаємо. Повертаємося до тих часів, коли в окремій будівлі збираються всі силовики – і їм дають завдання. Таке ми вже проходили. Коли авторитарний режим – це як в часи Януковича, коли правоохоронцям дають завдання. Це неправильно і недемократично», – сказав Кличко.

    Він додав, що постійно отримує погрози.

    «Мені постійно погрожують, навіть офіційні посадовці кажуть це. Я переконаний в тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів», – зазначив Кличко.

    Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. 13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

    Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА. 20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

    Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

    Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього. Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

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    Теги: обшук прокуратура Віталій Кличко Київ мер президент Офіс президента
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    Кличко звинуватив Офіс президента у тиску