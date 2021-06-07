Кличко анонсував будівництво в Києві нового сміттєпереробного заводу
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиція вирішує проблему сміття
Київ продукує понад 1,2 млн тонн сміття на рік
Столична влада веде переговори щодо будівництва сучасного сміттєпереробного заводу в Києві. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо презентувати новий сміттєпереробний завод, який є екологічно безпечним», – наголосив він.
Мер уточнив, що це буде альтернативою нинішнім сміттєвим полігонам, адже Київ продукує понад 1,2 млн тонн сміття на рік.
«Зараз у нас вже переговори є, підписання контракту, виходимо на будівництво», – зазначив він.
Кличко також розповів про ситуацію зі сміттєвим полігоном №5. «Ми зараз вкладаємо гроші, обробляємо фільтрат, пересипку ґрунту, тобто робимо все для того, щоб він був безпечним, готуємося до консервації. Але для того, щоб його законсервувати, нам потрібна альтернатива», – сказав мер.
Як повідомлялося, столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт.
Раніше Київрада прийняла рішення № 08/231-3054/ПР про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону ТПВ № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області, та його закриття. Також до переліку заходів входить будівництво альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в місті Києві. На замовлення Київської міської державної адміністрації Федеральне міністерство Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки виконало обстеження полігону ТПВ № 5 на предмет доцільності його подальшої експлуатації та можливостей рекультивації. Після обстеження експерти зазначили, що рекультивація полігону можлива при вирішенні питання суттєвого зменшення кількості накопиченого на полігоні фільтрату.
Також у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.