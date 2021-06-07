Кличко анонсував будівництво в Києві нового сміттєпереробного заводу

Київ продукує понад 1,2 млн тонн сміття на рік

Столична влада веде переговори щодо будівництва сучасного сміттєпереробного заводу в Києві. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо презентувати новий сміттєпереробний завод, який є екологічно безпечним», – наголосив він.

Мер уточнив, що це буде альтернативою нинішнім сміттєвим полігонам, адже Київ продукує понад 1,2 млн тонн сміття на рік.

«Зараз у нас вже переговори є, підписання контракту, виходимо на будівництво», – зазначив він.

Кличко також розповів про ситуацію зі сміттєвим полігоном №5. «Ми зараз вкладаємо гроші, обробляємо фільтрат, пересипку ґрунту, тобто робимо все для того, щоб він був безпечним, готуємося до консервації. Але для того, щоб його законсервувати, нам потрібна альтернатива», – сказав мер.

Як повідомлялося, столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт.

Раніше Київрада прийняла рішення № 08/231-3054/ПР про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону ТПВ № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області, та його закриття. Також до переліку заходів входить будівництво альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в місті Києві. На замовлення Київської міської державної адміністрації Федеральне міністерство Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки виконало обстеження полігону ТПВ № 5 на предмет доцільності його подальшої експлуатації та можливостей рекультивації. Після обстеження експерти зазначили, що рекультивація полігону можлива при вирішенні питання суттєвого зменшення кількості накопиченого на полігоні фільтрату.

Також у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.