Кличко на Міжнародному саміті мерів розповів, як Київ успішно впроваджує «розумні» технології

Кличко відзначив, що два роки тому у Києві розпочали розбудову smart-інфраструктури міста

Київ став першим містом в Україні, яке розпочало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії відкриття Міжнародного Саміту мерів, який відбувається у Києві 28-29 листопада. [READ_MORE] «Я радий вітати всіх



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Віталій Кличко

Кличко відзначив, що два роки тому у Києві розпочали розбудову smart-інфраструктури міста

Київ став першим містом в Україні, яке розпочало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії відкриття Міжнародного Саміту мерів, який відбувається у Києві 28-29 листопада.

«Я радий вітати всіх мерів-учасників саміту у Києві - як колег з України, так і з-за кордону. Дуже добре, що на такому заході ми можемо обмінятися досвідом. Я з задоволенням переймаю найкращий досвід колег з різних міст і країн. Я хочу, щоб якомога більше нових успішних ідей та проектів були втілені у Києві. Раніше за кордоном я фотографував гарні будівлі, а зараз - урни, боларди, пішохідні переходи. Тобто найкращі приклади, які може і вже реалізовує наше місто», - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що завдання всіх мерів - зробити міста, які вони очолюють, комфортними, сучасними і безпечними. І розповів, які інновації вже вдалося впровадити у Києві.

Зокрема, Віталій Кличко відзначив, що два роки тому у Києві розпочали розбудову smart-інфраструктури Києва та продовжують робити столицю «розумною».Так, Київ став першим містом в країні, яке розпочало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. Першим проектом в рамках програми Kyiv Smart City став «Відкритий бюджет», який дав можливість відслідковувати он-лайн доходи та витрати міського бюджету.

«Ще одним важливим інструментом для забезпечення прозорості та підзвітності влади стала система електронних закупівель, яка уже дала можливість зекономити майже 2 млрд. грн. зі столичного бюджету. Окремим напрямком діяльності у сфері “розумного міста” стало запровадження інструментів електронної демократії: системи петицій до Київради та «Бюджету участі». Це реальний механізм, який дає можливість киянам впровадити зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування мешканців столиці. І я вам скажу чесно, ми самі не очікували, що такі ініціативи користуватимуться шаленою популярністю у киян. Якщо минулого року на «Бюджет участі» місто виділило 50 мільйонів гривень, то на подані цього року проекти - виділяємо вдвічі більше, 100 мільйонів!» - наголосив Віталій Кличко.

У рамках Kyiv Smart City, зазначив Київський міський голова, у столиці також запровадили різноманітні міські сервіси, щоб зробити місто більш комфортним, безпечним і сучасним. Це: і система інформування киян, і запис на прийом до лікаря онлайн, і служба 1551, і визначення часу прибуття громадського транспорту, контроль за пересуванням комунальної техніки та багато інших.

Окремо Кличко розповів про проект «Безпечне місто», який ініційований і втілюється для безпеки киян, контролю і управління трафіком в місті. Він відзначив, що вже майже 5 тисяч камер відеоспостереження встановлені в закладах та публічних місцях Києва. Вся інформація стікається і обробляється в міському дата-центрі. І правоохоронні органи також використовують її. «Ми продовжимо встановлювати відеокамери - до кінця року в Києві буде 6 тисяч нових камер, які працюватимуть на безпеку в столиці. Також ми підключаємо до єдиної системи камери комерційних підприємств і установ», - зазначив мер Києва.

Кличко також зауважив, що у травні у Києві відкрили сучасний центр інновацій та IT-технологій iHub. «Я впевнений, що в цьому найбільшому інкубаторі в країні втілюватимуться найамбітніші інноваційні та технологічні стартапи. Це дуже важливо для подальшого розвитку міста, країни, для того, щоб наші талановиті інноватори не їхали з України і реалізовували свій потенціал тут», - сказав Віталій Кличко та запросив всіх учасників саміту відвідати цей iHub.

Мер Києва побажав всім присутнім цікавого та корисного спілкування. І висловив сподівання, що на саміті кожен відкриє для себе нові проекти і цікаві ідеї, втілення яких дозволить зробити наші міста кращими, комфортнішими і технологічнішими.

Під час церемонії відкриття учасники Саміту підписали маніфест мерів-інноваторів. Серед зобов'язань - розвивати та впроваджувати інновації, які роблять життя містян комфортним, переймати найкращий світовий досвід, співпрацювати з молодими лідерами та стартап-спільнотою, збільшити соціальний вплив міських проектів та залучати містян до оцінки результатів їх втілення.

Міжнародний Саміт мерів (IMS) заснований у 2016 році як платформа для обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування та фахівцями місцевого розвитку світового рівня.

Щорічний Саміт об’єднує визначних мерів міст з усього світу і дає змогу обговорити сучасні тенденції у розвитку міст, інновації, презентувати найкращий міжнародний і місцевий досвід міського управління та поділитися історіями успіху українських міст у різних сферах.

Цьогорічний Саміт присвячений інноваціям, які можуть перетворити міста на сервіси, що відповідають на потреби своїх жителів, а також світовим викликам, таким як екологічні проблеми, кібербезпека, та інклюзивність.